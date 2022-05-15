Состоялось очередное заседание КДК: Президента «Кызыл-Жара» Лорию дисквалифицировали, «Ордабасы» и «Каспий» наказали за неподобающее поведение болельщиков

13 мая 2022 года прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

По итогам заседания приняты следующие решения:

Чемпионат Республики Казахстан по футболу, X тур

«Кызыл-Жар СК» — «Тараз»

— За нецензурные выражения с угрозой физической расправы в отношении официальных лиц матча, выход на поле, в соответствии со статьями 53, 55 Дисциплинарного регламента президента футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» Лория Г.О. дисквалифицировать на семь матчей во всех соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ и ПФЛК, а также наложить штраф по совокупности дисциплинарных нарушений в размере 150 МРП. Срок дисквалификации считать с 12 мая 2022 года. Лория Г.О. оплатить штраф до 13 июня 2022 года включительно.

«Ордабасы» — «Астана»

— За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в массовом выходе на поле детей после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Ордабасы» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Ордабасы» оплатить штраф до 13 июня 2022 года включительно.

«Кайрат» — «Атырау»

— За грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кайрат» Ульшина А. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 12 мая 2022 года.

«Каспий» — «Актобе»

— За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в массовом выходе на поле болельщиков после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Каспий» оплатить штраф до 13 июня 2022 года включительно.

— За нарушение статьи 14 Регламента Olimpbet-Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги на 2022 год, пункта 6.2 статьи 6 Технического регламента, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 60 МРП. ФК «Каспий» оплатить штраф до 13 июня 2022 года включительно.

«Туран» — «Шахтер»

— За нарушение статьи 14 Регламента Olimpbet-Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги на 2022 год, пункта 6.2 статьи 6 Технического регламента, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 60 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 13 июня 2022 года включительно.

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