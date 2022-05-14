Самат Смаков: «Алматинцы в турнирной таблице не на своем месте»

Главный тренер столичного «Жениса»Самат Смаков высказался по поводу матча «Кайрата» против «Астаны»:

«В последнее время «Кайрат» не радует своих болельщиков победами и стабильностью. По мне, команда попала в черную полосу. Невезение, злой рок – называйте как хотите, но алматинцы и в самом деле находятся в турнирной таблице не на своем месте. Сегодня у них есть шанс все исправить в противостоянии с самым принципиальным соперником.

Поскольку я сейчас работаю в «Женисе», то полагаю, что этот пост не очень понравится болельщикам этой команды. Исторически так сложилось, что у «Жениса» самые принципиальные отношения именно с этими клубами – «Кайратом» и «Астаной». Но надеюсь, что они поймут меня правильно.

Сегодня я хочу поддержать «Кайрат». И призываю сделать это и болельщиков команды. Именно в тяжелый период эта поддержка так нужна ребятам. Я это делаю несмотря на то, что почти 8 лет назад, в противостоянии этих команд, «Кайрат» потерпел разгромное поражение, а меня и еще нескольких игроков сделали крайними, облили грязью. Мне было больно, неприятно. Но определенная часть моей карьеры прошла в Алматы, и я все еще переживаю за «Кайрат».

В академии этого клуба воспитывается мой сын. Тренерский штаб возглавляет уважаемый мной Курбан Бекиевич Бердыев. И сегодня я буду поддерживать именно «Кайрат» (ничего против «Астаны» не имею). Как и «Актобе» в матче с «Тоболом». Надеюсь и верю, что обе команды сегодня будут на высоте. А завтра, уже в Алматы, я вновь буду всей душой за «Женис» в матче с «Кайрат-Жастар». Вот какие качели бывают в футболе».

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