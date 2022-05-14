ЧМ по хоккею 2022. Состав сборной Казахстана на игру с Данией

Федерация Хоккея Казахстана опубликовала стартовый состав сборной Казахстана на матч против Дании в группе А на ЧМ по хоккею.

Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

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