ЧМ по хоккею 2022. Состав сборной Казахстана на игру с Данией

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Федерация Хоккея Казахстана опубликовала стартовый состав сборной Казахстана на матч против Дании в группе А на ЧМ по хоккею.

 

Дания – Казахстан 3:0 (2 период)
Дата проведения
14 мая, 12.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Бьоркстранд (Бау Хансен, Ларсен)
2:0 – 4 Шил ()
3:0 – 5 Блихфельд (Элерс, Лауридсен)

 

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