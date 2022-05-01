Шесть игроков «Барыса» в списке «ограниченно свободных агентов»

30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, а также ВХЛ, ВХЛ Б и НМХЛ до сезона 2021/2022 включительно.

Центральное информационное бюро Континентальной хоккейной лиги публикует списки хоккеистов, с 1 мая 2022 года имеющих статус ограниченно свободных агентов.

В списке 6 игроков «Барыса»: Никита Михайлис, Егор Петухов, Алихан Асетов, Валерий Орехов, Аркадий Шестаков и Андрей Шутов.

Статус «Ограниченно свободный агент» приобретает хоккеист в возрасте до 28 лет, вне зависимости от срока окончания контракта, получивший до 1 мая квалификационное предложение.

Ограниченно свободный агент вправе рассматривать предложения других клубов и официально принять одно из них. В этом случае прежний клуб хоккеиста может в течение семи дней повторить это предложение, тогда игрок обязан остаться в прежнем клубе, заключив новый контракт.

Либо, если прежний клуб в течение недели не повторит предложение, игрок заключает контракт с новым клубом, а прежний клуб получает от нового клуба игрока компенсацию, равную половине средней годовой суммы нового контракта.

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