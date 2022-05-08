Агиманов дебютировал в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана по футболу. 15-летний игрок стал самым молодым игроком в истории чемпионата

Теги высшая лига Казахстан Тобол рекорды Аксу Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

15-летний Тамерлан Агиманов дебютировал в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана по футболу.

Полузащитник «Аксу» родился 16 августа 2006 года, ему 15 лет. Он вышел на замену в матче 10-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана с «Тоболом».

Агиманов стал самым молодым игроком в истории OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные