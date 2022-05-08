Агиманов дебютировал в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана по футболу. 15-летний игрок стал самым молодым игроком в истории чемпионата

15-летний Тамерлан Агиманов дебютировал в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана по футболу.
Полузащитник «Аксу» родился 16 августа 2006 года, ему 15 лет. Он вышел на замену в матче 10-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана с «Тоболом».
Агиманов стал самым молодым игроком в истории OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу.
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