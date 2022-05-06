«Тобол» – «Аксу»: где смотреть

«Тобол» сыграет с «Аксу» в 10-м туре КПЛ.
Старт 7 мая в 20:00 по Нур-Султану.
Посмотреть чемпионат Казахстана можно будет по телеканалам Qazsport и Qsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 7 мая, 17.00, «Tobol Arena»
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