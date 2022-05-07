Нурсултан Назарбай забил победный гол «Игилика» в юношеском первенстве

Завершился первый тур Первенства РК по футболу среди юношеских команд футбольных клубов не старше 2004-2005 годов рождения (Юношеская лига 2).

5 мая «Игилик» встречался с «Экибастузом». Матч завершился минимальной победой каратаусцев – единственный гол с пенальти на 84-й минуте забил Нурсултан Назарбай.

После этой победы «Игилик» идет на третьем месте чемпионата, а «Экибастуз» на шестом. Лидирует столичный «Жас-Сункар» (у них также 6 очков).

Лучшим бомбардиром первенства в настоящий момент является игрок «Атырау» Темирлан Жиеналиев с пятью голами.

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