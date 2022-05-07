Нурсултан Назарбай забил победный гол «Игилика» в юношеском первенстве

Теги высшая лига Казахстан детский футбол Атырау Нурсултан Назарбаев Экибастуз Sports.ru - Казахстан Игилик Спорт Казахстана

Завершился первый тур Первенства РК по футболу среди юношеских команд футбольных клубов не старше 2004-2005 годов рождения (Юношеская лига 2).

5 мая «Игилик» встречался с «Экибастузом». Матч завершился минимальной победой каратаусцев – единственный гол с пенальти на 84-й минуте забил Нурсултан Назарбай.

После этой победы «Игилик» идет на третьем месте чемпионата, а «Экибастуз» на шестом. Лидирует столичный «Жас-Сункар» (у них также 6 очков).

Лучшим бомбардиром первенства в настоящий момент является игрок «Атырау» Темирлан Жиеналиев с пятью голами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные