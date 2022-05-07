Казахстанский двоеборец Ракпаров: «Мы отстояли наш спорт!»

Лидер сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров в своем инстаграме поделился новостью о решении Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

На своей странице в социальной сети казахстанский двоеборец опубликовал фотографию документа о решении сохранить штатную сборную Казахстана по лыжному двоеборью и поделился своими эмоциями: «Ну что ж, друзья! Мы отстояли наш спорт! Спасибо всем, кто поддержал и проявил инициативу! Благодаря вам лыжное двоеборье будет существовать и развиваться в нашей стране!».

Стоит напомнить, что ранее казахстанские двоеборцы с негодованием восприняли решение министра культуры и спорта Казахстана Даурена Абаева о рассмотрении вопроса содержания штатных сборных команд страны.

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