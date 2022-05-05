Самат Смаков: «На установке сказал: посмотрите какую майку вы надеваете – с эмблемой «Жениса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Жениса» Самат Смаков прокомментировал матч третьего предварительного раунда Кубка Казахстана против «Жетысу» (1:2).

– Во-первых, поздравляю «Жетысу» с выходом в групповой этап кубка РК. Что касается игры, то да, действительно, тяжелая была игра для двух команд. Все-таки команды играют с третьего дня на четвертый, это очень энергозатратно. Тем не менее, «Жетысу», как хозяева поля, владели небольшим территориальным преимуществом. В первом тайме нам удалось забить и были еще два момента, когда мы могли поразить ворота соперника, но не забили. Из-за ошибок во втором тайме, где в опорной зоне, после подбора не сработали наши опорники, и получили гол в свои ворота. И второй мяч, конечно, прозевали защитники, не сузились и получили мяч в брешь штрафной площади, где и произошел этот гол. Тяжелая игра действительно, ребятам хочу выразить благодарность, несмотря ни на что, они бились в этом матче. Я им на установке сказал: посмотрите какую майку вы надеваете. Майку с эмблемой «Жениса». Это история целиноградского футбола. Поэтому к ребятам никаких претензий нет. Я их поблагодарил в раздевалке. И за хорошую игру, за самоотдачу прежде всего. «Жетысу» еще раз с победой.

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