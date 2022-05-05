Адиев сформировал тренерский штаб сборной Казахстана

Портал Vesti.kz сообщил, что Магомед Адиев сформировал тренерский штаб, который будет помогать ему руководить сборной Казахстана по футболу.

Ассистентом главного тренера станет россиянин Арслан Халимбеков, помогавший Адиеву в «Шахтере».

Руководить подготовкой вратарей будет украинец Валерий Ситало, также знакомый главному тренеру по карагандинскому клубу.

Тренером по физподготовке назначат Вадима Боровского, аналитиком станет Магомед Нозадзе из «Астаны».

Официально о назначении Адиева должны сообщить 6 мая.

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