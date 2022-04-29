КФФ объявит о назначении Адиева главным тренером сборной Казахстана в конце следующей недели (Metaratings)

Журналист Metaratings Ербол Каиров объяснил задержку с объявлением нового главного тренера сборной Казахстана.

По его словам, Магомед Адиев в ближайшее время отправится домой на майские праздники.

Объявить о назначении российского специалиста, который покинет карагандинский «Шахтер» должны в конце следующей недели.

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