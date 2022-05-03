Мазбаев после матча с «Мактааралом»: «Байтана в «Астану»? Он сейчас нам самим нужен»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал победный матч с «Мактааралом» (1:0).

– Очередная сложная игра. Ввиду непростого турнирного положения «Мактаарал» приложил все силы на поле. В первом тайме у нас игра не очень получалась. Это понятно – обе команды преследовали собственные цели, хотели положительного результата. Мы придерживались своей тактики, пытаясь максимально обезопасить свои ворота. Во втором тайме силы наших ребят немного поубавились ввиду плотного графика игр. Пришлось прибегнуть к заменам, которые и принесли забитый мяч и победу. Благодарю ребят за то, что выложились на поле.

– Говорят, Бауыржан Байтана переходит в «Астану»?

– Такое впервые слышу. Cлухи постоянно сопровождают футбол. В клуб такое предложение не поступало, но в любом случае Байтана сейчас нам самим нужен.

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