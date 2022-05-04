Жоао Пауло: «Понимаем, что переживаем трудный период»

Нападающий «Кайрата» Жоао Пауло прокомментировал итоги матча 9-го Olimpbet-Чемпионата РК по футболу против «Кызыл-Жара» (1:1). – В первую очередь хотел бы поблагодарить команду за проделанную работу на поле. Из-за удаления, к сожалению, нам пришлось изменить стратегию игры уже в самом начале. Мы прекрасно понимаем, что переживаем трудный период, но я уверен в том, что мы движемся в правильном направлении. Мы упорно работаем каждый день и сфокусированы на завоевании побед. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков клуба за поддержку! Она очень важна! Вместе мы будем сильнее!

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