Малый раскритиковал судейство матча «Шахтер» – «Тобол»: «Судью отстранят, а нам какой от этого толк?»

Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый раскритиковал судейство матча против «Шахтера».

Напомним, желто-зеленые уступили карагандинцам со счетом 1:4.

«Хорошо, я могу понять, сегодня была чистая политика, это понятно. Но мне непонятно, момент, когда судья назначает второй пенальти, я выбиваю мяч, игрок соперника запрыгивает на меня, на повторе четко видно, я апеллирую к арбитру; в то же время идет другое нарушение со стороны нашего игрока. Два момента с нарушением правил в одно время, я не падаю, другой игрок падает, но за мяч боролся я.

Почему судья нарушение на мне не свистит, а на другом игроке свистит? Неужели, если я не упал, значит нарушение не считается? Это разве не двойные стандарты, КФФ?

Вы скажете «судья ошибся, его отстранят»… А нам какой от этого толк? Завтра он опять так ошибется, и опять кто-то потеряет очки. Да и если честно, это уже смешно, так непредвзято ошибаться. Ни к кому претензий нет, просто вопросы», — написал Малый в своем инстаграме.

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