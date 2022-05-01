«Шахтер» – «Тобол»: где смотреть

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«Шахтер» дома принимает «Тобол» в рамках 9-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет Qazsport.

Шахтер Караганда – Тобол
Дата проведения
2 мая, 14.00, «Шахтер»
Онлайн матча

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