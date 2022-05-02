Оганесян о матче с «Тураном»: «Мы не имеем права терять очки»

Защитник «Астаны» Камо Оганесян прокомментировал ничью в матче с «Тураном» (3:3).

– Результат игры получился не в пользу нас, мы потеряли два очка в этом матче. В первом тайме мы не были собраны и сконцентрированы, за что получили три мяча, а во второй половине собрались, смогли выронить игру и забить два гола, но, если мы хотим бороться за первое место, то должны побеждать такие команды. Мы не имеем права терять очки, и результат не совсем положительный для нас.

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