Игрок «Каспия» Кабеса: «Казахская кухня очень похожа на бразильскую. Здесь тоже любят рис»

Бразильский игрок футзального «Каспия» Тьяго Кабеса рассказал сравнил менталитет и кухню Бразилии и Казахстана.

– Чем отличается менталитет бразильцев от актауских людей? Какие впечатления у вас от мангистауских болельщиках?

– У нас в Бразилии фанаты футбола очень горячие. Именно с этой точки зрений они похожи на актауских. Однако во многих матчах в нашей стране таких болельщиков не увидишь. В Актау на каждом нашем матче заполняют трибуны до отказа. Они создают невероятную атмосферу.

В Казахстане высокий уровень организации игры в футзал. Игрокам нужно лишь выходить и играть. Остальные вопросы решены. Все идет своим чередом, как часы. Люди из МФК «Каспий» – профессионалы своего дела.

– Бразильцы увлекаются песнями и танцами, всегда на позитиве. Как вы представляете реакцию казахстанского народа в этом контексте? Не кажется ли вам, что люди здесь немного серьезные?

– Я не так часто выхожу в город. Не могу точно сказать, какие здесь люди. Если я остановлюсь на тех казахах, которые меня знают, они постоянно улыбаются, все выглядит весело. С этой точки зрений они сильно похожи на бразильцев.

– Какие блюда казахской кухни вам понравились?

– Честно говоря, кухня здесь очень похожа на бразильскую. Там ведь тоже любят рис. Только здесь нет фасоля. А другие блюда здесь жирные, поэтому стараюсь их не есть слишком много. Придется ограничивать себя в еде, так как я спортсмен.

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