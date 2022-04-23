МФК «Каспий» впервые в своей истории обыграл «Кайрат»

Актауский «Каспий» в матче 33-го тура чемпионата Казахстана по футзалу дома обыграл «Кайрат» со счетом – 4:1.

Первыми счет в матче открыли алматинцы – отличился Даурен Турсагулов.

После «Кайрат» пропустил 4 мяча – дублями отметились Тиаго Кабеса и Арнольд Кнауб.

Это победа стала первым в истории актауского клуба над «Кайратом». Это только второе поражение алматинцев в чемпионате.

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