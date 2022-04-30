Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира

В квалификации зоны Азия/Океания казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2:0 и завоевали путевку в финальный этап командного чемпионата мира, который пройдет осенью текущего года.

Первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче.

Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента.

Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.

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