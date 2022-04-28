Нуркен Мазбаев: «В последних играх удача повернулась к нам, и жаловаться нам не стоит»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев ответил на вопросы после победы над «Актобе» (3:0) в 8-м туре КПЛ.

– Вы сами все видели. С самого начала было непросто. Хотел бы поблагодарить ребят, которые на протяжении всего матча, с 1-й до 95-й минуты, не теряя концентрацию, играли сердцем, приложив все усилия. Думаю, это обнадеживает на будущее.

Что касается соперника, то в этом сезоне у «Актобе» собрана добротная команда, с хорошими исполнителями. Но, надо признать, нам очень помог первый забитый мяч. После второго забитого гола гости бросили все силы в атаку, и нам легче было ловить их на контратаках. В результате мы добились положительного результата. Поздравляю всех наших болельщиков с очередной победой!

– Почему не вышел на поле Жорже Элиас?

– Вы знаете, что в предыдущем матче против «Аксу» он был заменен, получив травму. Сейчас он проходит восстановительный период. Мы бережем его во избежание рецидива травмы.

– Верили ли вы, что после восьми туров «Тараз» будет в тройке лидеров?

– Когда в начале сезона у нас спрашивали о задачах на текущий сезон, мы говорили, что главное – создать крепкую конкурентоспособную команду. На самом деле многое зависит от нас, но бывает еще фактор везения или невезения. Например, как сложилась игра с «Атырау»... Но в последних играх удача повернулась к нам, и жаловаться нам не стоит. Мы набрали очень важные очки и верили, что при удачном раскладе можем быть уже на этом отрезке в тройке лидеров. Нужно верить в себя. Главное, когда на поле выходит команда, которая способна прогрессировать. Ведь выигрывает действительно команда, а проигрывает тренер.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый