Бывший тренер «Зенита» Стрепетов: «Ни Адамов, ни Алип на данный момент не соответствуют уровню клуба»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о вылете петербургского клуба из Кубка России и уровне новых футболистов.

– Конечно, все болельщики разочарованы тем, что «Зенит» выбыл из борьбы за Кубок России. Наша команда неприятно удивила. Удивил состав и в линии атаки, в которой вышли Александр Ерохин и Артем Дзюба, и в линии обороны, в которой сыграли Арсен Адамов и Нуралы Алип. На мой взгляд, ни Адамов, ни Алип на данный момент не соответствуют уровню «Зенита», который борется за золотые медали.

Алипу надо повысить тактическую подготовку, сейчас он играет только по сопернику, не страхует партнеров, а центральный защитник должен уметь читать игру, правильно выбирать позицию. В игре головой защитник сборной Казахстана тоже не очень силен, пока из достоинств у него я вижу только умение сделать первый пас левой ногой. С Алипом надо работать на тренировках над повышением тактической грамотности.

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