Махлангу перешел в «Аксу». Игрок оставался без клуба почти год (Metaratings)

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что экс-полузащитник сборной ЮАР Май Махлангу стал игроком «Аксу».

Последним клубом 32-летнего футболиста был «Ордабасы», который он покинул посреди сезона-2021.

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