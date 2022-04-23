Илья Воробьев: «Могут ли сыграть Акользин и Кошелев? Сейчас посмотрим игру»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, выйдет ли казахстанский хоккеист Павел Акользин на лед в ближайших матчах финала Кубка Гагарина.

– Могут ли сыграть Акользин и Кошелев? Сейчас посмотрим игру. Ответ стандартный. Но другого не дам, потому что будем разбирать игру и там уже будем решать, кто сыграл лучше, а кто – похуже. Все возможно, но сейчас у нас нет решения, – сказал Воробьев.

Последний раз Акользин выходил на лёд 18 апреля в первом матче серии против ЦСКА. Всего в этом плей-офф нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Шестой тур КПЛ – бомба: триллер в матче «Тобола» и «Кайрата», поражение «Астаны» и неожиданное лидерство «Каспия»

Казахстанских спортсменов часто засуживают в Европе: в 2015-м дзюдоист Раков наказал португальца за отказ пожать руку, но соперник подал протест и оспорил победу