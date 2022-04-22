«Астана» – «Каспий»: где смотреть

Онлайн-трансляция матча «Астана» – «Каспий» в рамках турнира Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу начнется в 20:00 22.04.2020 в прямом эфире на сайте телеканала Qazsport.
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Астана Арена»
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