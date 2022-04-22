Четыре игрока «Астаны» не сыграют с «Каспием»

«Астана» объявила о том, что предстоящую игру против «Каспия» пропустят четыре футболиста.

По причине различных травм матч пропустят капитан команды Абзал Бейсебеков и голкипер Александр Заруцкий, который получил небольшое повреждение в матче Первой лиги с «Женисом».

Участие в предстоящей в игре не примут также Абат Аймбетов и Мохаммед Камара, нападающий «Астаны» проходит курс восстановления после микро-травмы, полученной в одной из последних встреч.

Напомним, матч седьмого тура Премьер-лиги «Астана» – «Каспий» состоится уже сегодня в 20:00 по столичному времени.

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