Серикбай Ходжабаев дебютирует боем с «Узбекским Конором» в MPL

Казахстанский боец Серикбай Ходжабаев (11-6) подписал контракт с лигой бойца UFC Махмуда Мурадова и первый бой проведет 21 мая.

Его соперник станет «Узбекский Конор» Бахромджон Машрапов (4-2).

Поединок пройдет в Коканде (Узбекистан).

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории