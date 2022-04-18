Нуркен Мазбаев: «Шла борьба на каждом участке поля»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев ответил на вопросы после победы над «Шахтером» (2:1) в 6-м туре КПЛ.

– После двух поражений мы хотели реабилитироваться перед болельщиками. Мы смогли проявить огромное желание и рвение к победе. Знали, что игроки команды соперника играют на высоком уровне. В целом, встреча прошла на равных, но в завершении атак преобладало отдельное мастерство наших ребят. Хорошие шансы были и у «Шахтера». Шла борьба на каждом участке поля. Будем анализировать игру. Но в большинстве случаев, я думаю, нам удалось показать себя лучше. Все это благодаря поддержке болельщиков!

– Вы выпустили двух нападающих. Это риск, который вы сделали ради победы?

– Этот шаг, направленный на реализацию тактического плана в этом матче. При стандартных положениях, в верховой борьбе за мяч Жорже Элиас играет лучше. То, что мы заменили его – было заметно, что он немного устал. А Жумабек получил легкую травму и сам попросил замену. А игроки, вышедшие вместо них, смогли продолжить игру в том же направлении.

– Есть ли основания полагать, что игроки в резерве имеют высокое качество?

– Если бы у нас был еще один хороший, левоногий нападающий, которым мы бы хотели пополниться, я бы согласился с этой мыслью. Но на каждой позиции у нас достаточно игроков, которые могли бы составить сильную конкуренцию. Здесь можно сказать огромное спасибо тренерам футбольных центров, которые готовят детей.

– Кенесбек отличился снайперской стрельбой в первый раз. Это специальная установка тренера или неожиданность?

– В нашем игровой схеме – три центральных защитника. Один из них должен периодически подключаться к атаке. Поэтому это неслучайно.

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