Нойштедтер перешел в «Вестерло» из 2-го дивизиона Бельгии. Он был без клуба с июля

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Полузащитник Роман Нойштедтер перешел в «Вестерло».

Футболист подписал контракт с бельгийским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Последним клубом Нойштедтера было «Динамо». Срок действия его контракта с московским клубом истек в июле 2021 года.

«Вестерло» в данный момент занимает 1-е место во втором дивизионе Бельгии, набрав 43 очка в 20 турах.

Статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.

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