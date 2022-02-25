Нойштедтер перешел в «Вестерло» из 2-го дивизиона Бельгии. Он был без клуба с июля

Полузащитник Роман Нойштедтер перешел в «Вестерло».
Футболист подписал контракт с бельгийским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Последним клубом Нойштедтера было «Динамо». Срок действия его контракта с московским клубом истек в июле 2021 года.
«Вестерло» в данный момент занимает 1-е место во втором дивизионе Бельгии, набрав 43 очка в 20 турах.
Статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.
📌Welkom Roman! 💛💙— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 24, 2022
👉 https://t.co/U6q9UwZWOY
📌Welcome Roman! 💛💙
👉https://t.co/EkvGcsCekW#enallemaalsamen pic.twitter.com/g9eIGlvEE4