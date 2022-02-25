Нойштедтер перешел в «Вестерло» из 2-го дивизиона Бельгии. Он был без клуба с июля

Полузащитник Роман Нойштедтер перешел в .

Футболист подписал контракт с бельгийским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Последним клубом Нойштедтера было . Срок действия его контракта с московским клубом истек в июле 2021 года.

«Вестерло» в данный момент занимает 1-е место во втором дивизионе Бельгии, набрав 43 очка в 20 турах.

Статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.