«Шахтер» играет с «Мактааралом»

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«Шахтер» принимает «Мактаарал» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

 

Шахтер Караганда – Мактаарал
Дата проведения
10 апреля, 12.00, «Шахтер»
Онлайн матча
Шахтер КарагандаХозин, Досмагамбетов, Шацкий, Габышев, Маляров, Чосич, Каньяс, Букорац, Аветисян, Муртазаев, Ковталюк.
МактааралЗападня, Бекбаев, Юденков, Розгонюк, Арипов, Коне, Джуматов, Ахматов, Жаксыбайулы, Серикбай, Оралбай.

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