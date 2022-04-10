«Шахтер» играет с «Мактааралом»

«Шахтер» принимает «Мактаарал» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
- Дата проведения
- 10 апреля, 12.00, «Шахтер»
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Шахтер Караганда –
Хозин, Досмагамбетов, Шацкий, Габышев, Маляров, Чосич, Каньяс, Букорац, Аветисян, Муртазаев, Ковталюк.
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