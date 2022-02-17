Дмитрий Селюк: «Ловрен все время больной, а Ракицкий уже возрастной, поэтому у Алипа будут шансы играть и доказывать»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход казахстанского защитника Нуралы Алипа на правах аренды в «Зенит».

– Алип молодой парень с хорошей перспективой. Для «Зенита» он не является иностранцем, а для «Кайрата» – это начало деятельности не только вкладывать в клуб, но и получать дивиденды. Во-первых, перейти из Казахстана в топовый клуб, который выступает в Лиге чемпионов и чемпионате России, уже очень позитивный момент. Во-вторых, очень важно, чтобы ему доверяли. Этот трансфер продемонстрирует то, что Кайрат Боранбаев двигается в правильном направлении.

Посмотрим, как будет выглядеть Алип в РПЛ, потому что одно дело играть в чемпионате Казахстана, где естественно не то сопротивление и не те скорости. Он молодой парень и для него хорошо перейти в «Зенит» именно сейчас, чтобы расти и прогрессировать. Возможно, Алипу где-то понадобится время для адаптации, но, думаю, что Семак тоже не враг себе. Ловрен все время больной, а Ракицкий уже возрастной, поэтому у Алипа будут шансы играть и доказывать.

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