Нидергаус может получить должность в КФФ

Портал KazFootball.kz сообщил, что Владимир Нидергаус может получить должность в федерации футбола Казахстана.

Сообщается, что уроженец Кокшетау приезжал в Нур-Султан на встречу с новым руководством КФФ.

Сейчас экс-игрок «Ротора» и сборной Казахстана, забивший первый гол в истории национальной команды, работает в «Шахтере» из Солигорска.

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