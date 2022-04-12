Пятый тур стал самым результативным в нынешнем сезоне КПЛ

В семи матчах пятого тура КПЛ было забито 18 мячей, что в среднем составляет по 2,57 гола на игру.

Самым результативным матчем отчетного тура стала игра «Шахтер» – «Мактаарал» (5:1), в которой было забито шесть мячей. Еще в трех играх было забито три и более мяча. Лишь матч «Туран» – «Кызыл-Жар» оказался безголевым.

Напомним, что ранее самым результативным в текущем сезоне Премьер-лиги был четвертый тур, в котором было забито 15 мячей, что в среднем по 2,14 гола за игру.

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