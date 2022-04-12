Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1/2 финала, 7-й матч. «Арлан» принимает «Бейбарыс»

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

Чемпионат Казахстана

1/2 финала

«Арлан» (3) – «Бейбарыс» (3) – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

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