Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1/2 финала, 7-й матч. «Арлан» принимает «Бейбарыс»

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.
Таблица здесь, статистика здесь.
Чемпионат Казахстана
1/2 финала
«Арлан» (3) – «Бейбарыс» (3) – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?
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