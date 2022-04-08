Дисквалификация защитника «Бейбарыса» Дынькова сокращена с 6 до 2 матчей

Атырауский «Бейбарыс» в своих соцсетях сообщил, что дисквалификация защитника Михаила Дынькова переквалифицирована с 6 (3+3) на 2 (1+1) матча.

Напомним, 4 апреля на официальном сайте Pro Hokei Ligasy появилась информация, что хоккеист дисквалифицирован на три обязательных и три дополнительных матча за запрещенный силовой прием на 58-й минуте матча против «Арлана».

– Настоящим сообщаем, что сегодня штраф, наложенный на нашего защитника, был переквалифицирован в соответствие с другой статьей регламента, которая предусматривает наказание в виде 2 (1+1) матчей дисквалификации. Таким образом, Михаил Дыньков сможет принять участие в шестом матче полуфинальной серии, – сообщила пресс-служба атыраусцев.

Шестой матч серии между «Арланом» и «Бейбарысом» состоится 9 апреля в 18:00 по времени Нур-Султана.

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