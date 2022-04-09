Стал известен состав юношеской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в группе А первого дивизиона (Пьештяни, Словакия).

Голкиперы: Владимир Никитин, Дармен Габдуллин, Артем Шестаков (все – «Барыс»);

Защитники: Артем Авдеенко, Дмитрий Бреус, Никита Селезнев, Семен Роев, Аслан Жусупбеков (все – «Барыс»), Кирилл Хан («Торпедо», Усть-Каменогорск), Игорь Пономарев («Кыран», Караганда);

Нападающие: Роман Ермак, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Даниил Свинтальский, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Илья Шапоров, Адиль Бейсембаев, Темирлан Китаров, Денис Леута, Александр Фокин (все – «Барыс»);

Главный тренер: Сергей Старыгин.

Турнир стартует 11 апреля, казахстанцы встретятся со сборными Норвегии, Дании, Словакии, Франции и Японии.

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