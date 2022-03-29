«Барыс» и московское «Динамо» имеют задолженности по выплатам игрокам

Теги КХЛ Барыс Динамо Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

У «Барыса» и московского «Динамо» имеются задолженности по выплатам игрокам зарплат.

Информация актуальна по состоянию на 28 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку

У вратарей сборной новый тренер: гонял у Бердыева в «Рубине», стал легендой в «Тоболе», но за Казахстан так и не сыграл

«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные