Тренер «Тобола» Москаленко: «Нашей команды на поле не было»

Теги высшая лига Казахстан Тобол Ордабасы Sports.ru - Казахстан Александр Москаленко Спорт Казахстана

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко высказался насчет поражения от «Ордабасы» (1:3).

– Мы не сыграли даже на 10% своих возможностей. Можно сказать, удаление в начале игры разрушило все наши планы. Нашей команды сегодня на поле не было.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

Автор лучшего гола КПЛ-2020 снова в деле: от его ударов уже пострадали «Кызыл-Жар» и «Туран»

Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные