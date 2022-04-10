Тренер «Тобола» Москаленко: «Нашей команды на поле не было»

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко высказался насчет поражения от «Ордабасы» (1:3).

– Мы не сыграли даже на 10% своих возможностей. Можно сказать, удаление в начале игры разрушило все наши планы. Нашей команды сегодня на поле не было.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

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