«Ордабасы» – «Тобол»: где смотреть

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«Ордабасы» дома сыграет с «Тоболом» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана.

Ордабасы – Тобол
Дата проведения
9 апреля, , «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча

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