Головкин обновил два исторических достижения

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил японца Риоту Мурату и обновил сразу два исторических достижения

Во-первых, он оторвался от легендарного американца Бернарда Хопкинса по количеству защит титулов чемпиона мира в среднем весе: у Головкина их уже 22, у Хопкинса — 20. Во-вторых, Головкин присоединился к Хопкинсу по еще одному параметру: теперь они единственные боксеры, которым удалось объединить пояса чемпиона мира в возрасте 40 лет и старше. Напомним, благодаря победе над Муратой Головкин теперь является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF.

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