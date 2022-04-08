Улан Конысбаев о травме: «Если бы я остался в Китае, то мог бы лишиться ноги»

Казахстанский нападающий Улан Конысбаев рассказал о травме, полученный во время товарищеского матча сборных Казахстана и Китая по футболу.

— Во время матча я сломал ногу и перенес операцию в Китае, но она прошла неудачно, китайские врачи не правильно сделали и таким образом, туда попала инфекция. После, я две недели не мог нормально спать.

Потом мы поехали в Италию и мне сделали еще одну операцию. Через шесть часов операции итальянский профессор все показал и объяснил. Если бы я остался в Китае еще на несколько дней, то мог бы лишиться ноги. Я лечился в Италии полгода.

Я принимал антибиотики в течение месяца, чтобы избавиться от инфекции. На 29-й день температура моего тела повысилась до 40 градусов, и я чуть не помер.

Тогда со всеми расходами помогал господин Ерлан Кожагапанов, глава Федерации футбола Казахстана. Но после того, как его сняли и к власти пришел Каныш Аубакиров, федерация отказала мне в помощи. Когда я попросил билет, чтобы вернуться домой (из Италии), администратор КФФ Жидков сказал: «Улан, ты уже потратил много денег. Денег больше не дадим». Оказалось, что господин Аубакиров запретил мне помогать.

Я ждал помощи от федерации, но ничего не произошло. Я съездил на третью операцию в Германию за свой счет.

Я прочитал слова Азамата Айтхожина: «Мы поддерживаем Улана». Но прошло шесть лет. Мне никто не звонил и не спрашивал о моей ситуации. Ребятам из сборной тоже сказали, что «помогают Улану». Однако то, что они сказали, осталось только на словах.

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