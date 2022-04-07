Яцек Гуральски: «Агент упомянул об интересе клубов ко мне, но хочу услышать, что «Кайрат» планирует на мой счет»

Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски высказался о своем будущем после истечения контракта с алматинским клубом в конце этого года.

– Некоторое время назад я уже говорил вам, что жду позицию клуба. Это требует уважения, потому что я не столкнулся в «Кайрате» ни с какими проблемами, и прежде всего хочу быть верным президенту клуба, который помог мне в трудную минуту, даже когда я лечил разорванные связки. Мой агент Мариуш Пекарски упомянул об интересе клубов ко мне, но сначала я хочу услышать, что «Кайрат» планирует на мой счет. Если тренер и руководство решат, что мое время в Алматы закончилось, то агент сосредоточится на своей работе.

– После участия в квалификации на чемпионат мира у вас больше шансов выступить и в финальной стадии турнира.

– Прежде всего, я должен попасть в список игроков, которые полетят в Катар. И не надо заглядывать вперед, ведь жизнь меня несколько раз поправляла. Казалось, все было хорошо, а потом либо травма, либо смена тренера в сборной. С этим может столкнуться любой футболист. Что касается текущей ситуации в «Кайрате» – клубная политика несколько изменилась. Было решено сделать больше акцента на молодых казахстанских игроков. Раньше было преимущество иностранцев, то сегодня – местных игроков.

– Предположим, «Кайрат» предложит вам продлить контракт на текущих финансовых условиях. Согласитесь?

– Хочу сказать, что это лишь мое предположение. Но в таком случае мое приключение в «Кайрате» все равно бы продолжилось. Семья, вызов в сборную Польши и будущее клуба «Кайрат» – эти вещи меня интересуют, и за них я борюсь.

– Вы смеетесь над мемами про вас в социальных сетях?

– Когда как. Иногда было довольно весело. После нашей победы мой телефон был заполнен ими. Друзья и приятели, а также члены семьи присылали их мне. Многие из них я, наверное, не видел, потому что пришлось бы целый день сидеть с телефоном в руках. Я наверстывал около десятка дней разлуки с семьей, потому что жена и дети остались в Казахстане, когда я улетел на сборы в Польшу. Помимо времени, проведенного с семьей, сейчас я лечу переутомленную икру, из-за чего не играл в матче чемпионата Казахстана в понедельник.

– Наставник сборной Польши Чеслав Михневич на пресс-конференции сказал фразу «Гуральски против Месси – это может быть хорошее противостояние». Что думаете об этом?

– Он пошутил. Сегодня я не думаю о Месси. Он обо мне тоже, хоть и слышал о Гуральском (смеется).

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