Хавбек «Атырау» Сапаров провел 100 матчей в КПЛ

Полузащитник «Атырау» Алтынбек Сапаров принял участие в матче с «Таразом», ставшем для него 100-м в КПЛ.

Игрок дебютировал в атырауском клубе 12 сентября 2015 года в игре против «Кайрата» (1:2).

Также 26-летний Сапаров имеет опыт игры за «Окжетпес» и «Кызыл-Жар».

За эти 100 матчей он забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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