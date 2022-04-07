Бабаян: «Сборная Казахстана? У меня контракт с ЦСКА до мая»

Ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян высказался о своем возможном назначении на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

– У меня действующий контракт с клубом до конца мая, и все мои мысли сейчас связаны с ЦСКА.

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