Услуги Сердерова предложили казахстанской «Астане» и «Тоболу». Кандидатура игрока их всерьез не заинтересовала (Vesti.kz)

Атакующий полузащитник хорватского клуба «Истра-1961» Сердер Сердеров близок к смене чемпионата. По данным корреспондента Vesti.kz, услуги 28-летнего россиянина были предложены ведущим клубам КПЛ, в числе которых «Астана» и «Тобол».

Кандидатура экс-игрока молодежной сборной России эти клубы всерьез не заинтересовала, однако не исключено, что другие казахстанские команды могут рассмотреть Сердерова в качестве усиления.

Трансферное окно в Казахстане открыто до 23 апреля, а сам футболист не будет считаться в КПЛ легионером.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии на его счету лишь одна голевая передача в 21 матче, однако ранее Сердеров забил 16 голов в составе «Интера» Запрешиц.

Также он выступал за московский ЦСКА, «Анжи», «Урал», «Енисей», «Крылья Советов», польскую «Краковию», венгерский «Мезекевешд» и болгарскую «Славию».

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