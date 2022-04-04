Полузащитник «Тобола» Йованчич получил травму и рискует пропустить матч против «Турана»

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Костанайский «Тобол» продолжает нести кадровые потери, сообщает Meta-ratings.kz. 

Лазарет команды пополнил сербский полузащитник Душан Йованчич. Опытный игрок центра полузащиты получил повреждение на тренировке. 

Таким образом Йованчич рискует пропустить матч 4 тура чемпионата против «Турана».

Травма Душана создала для тренерского штаба команды дополнительные проблемы, так как ранее лазарет команды пополнили два других центральных полузащитника – Серикжан Мужиков и Самат Жарынбетов.

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