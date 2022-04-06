Владимир Газзаев покинул казахстанский «Туран». Клуб набрал 1 очко и занимает 13-е место в чемпионате

После четырех туров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу главный тренер ФК «Туран» Владимир Газзаев покинул клуб.

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов.

После трех игр «Туран» под руководством Владимира Газзаева набрал 1 очко и занял 13-е место в турнирной таблице.

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