Главный тренер «Турана» Газзаев: «Ключевой момент игры, я считаю, что в первом тайме мы забили чистый гол»

Главный тренер «Турана» Владимир Газзаев прокомментировал матч четвертого тура Премьер-лиги против «Тобола» (0:3).

– Поздравляю «Тобол», который не совсем чужой для меня клуб, с победой. В целом, если взять всю игру, то «Тобол» победил заслуженно, это надо признать. Однако я удовлетворен тем, как моя команда действовала в первом тайме. На исход матча повлияли грубейшие индивидуальные ошибки наших игроков. Это момент с первым голом, когда так терять мяч в центре поля нельзя. Поэтому на теоретическом занятии разбирали зону подбора. Конечно, не доработали, когда «Тобол» забил второй мяч. И по сути игра была сделана.

Ключевой момент игры, я считаю, что в первом тайме мы забили чистый гол. Мы его просматривали несколько раз. Поэтому сложно здесь что-то констатировать. «Тобол» – очень хорошая команда, которая обладает игроками с достаточно высоким индивидуальным мастерством.

Исходя из всего этого, засчитай правильный гол, то – 1:1 и совсем другая игра. Потому что в первом тайме мы играли достаточно организованно. С контролем мяча всё неплохо было. Опять же, индивидуальные ошибки повлияли на исход матча и его результат. Во втором тайме, как я уже сказал, после второго гола игра была сделана.

Желаю «Тоболу» удачи, выиграть второй год подряд золотые медали чемпионата. У нас очень молодой клуб, в прошлом году остались в Премьер-лиге. В этом году взяли вектор развития, строим новую команду. У футбольного клуба «Туран» всё впереди. Я не сомневаюсь. У клуба большое будущее. «Туран» будет развиваться постепенно.

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