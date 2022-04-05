«Окжетпес» подписал контракт с Седельниковым

Футбольный клуб «Окжетпес» заключил контракт с защитником Владимиром Седельниковым.

Сидельников является воспитанником алматинской школы футбола. На профессиональном уровне начал выступать с 2008 года в команде первой лиги «Сункар».

До перехода в «Окжетпес» выступал за такие клубы как: «Атырау», «Восток», «Тобол», «Шахтер», «Астана-1964». Последние четыре сезона отыграл за ФК «Мактаарал»

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