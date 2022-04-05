«Окжетпес» подписал контракт с Седельниковым

Теги высшая лига Казахстан Окжетпес Владимир Седельников Д2 Казахстан Мактаарал Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Футбольный клуб «Окжетпес» заключил контракт с защитником Владимиром Седельниковым.

Сидельников является воспитанником алматинской школы футбола. На профессиональном уровне начал выступать с 2008 года в команде первой лиги «Сункар».

До перехода в «Окжетпес» выступал за такие клубы как: «Атырау», «Восток», «Тобол», «Шахтер», «Астана-1964». Последние четыре сезона отыграл за ФК «Мактаарал»

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

История бывшего аналитика сборной Казахстана: мечтал попасть в футбол, работал на региональном ТВ, а затем нашел слабые места у Франции и Украины

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные