«Мактаарал» продлил контракты с 8 игроками

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«Мактаарал» продлил соглашения с восемью игроками.

Новые контракты получили капитан Диер Арипов, нападающие Едиге Оралбай, Бекнур Рыскул, Мейрамбек Серикбай, а также защитники Драмана Коне, Владимир Седельников, Султанбек Дуйсешов и Ерболат Рустемов.

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