«БИИК» выиграл женский Кубок Казахстана

«БИИК-Шымкент» завоевал женский Кубок Казахстана, став 12-кратным обладателем трофея.

В финале команда обыграла «Томирис-Туран» из Туркестана со счетом 4:0.

Голы: Литвиненко (58’ с пенальти), Габелия (65’, 70’), Грейс (86’);

Предупреждения: Светлана Бортникова (14’) – Дильрабо Асадова (24’);

Удаление: Дильрабо Асадова (90+2’).

В матче за третье место «Окжетпес» разгромил шымкентский СДЮСШОР-17 (6:0).

Голы: Козиева (4’, 69’), Мбенгоно (13’), Каражанова (47’), Нгуадем (76’), Айтмуханова (79’).